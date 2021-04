Wegen Haltbarkeit : Rhein-Kreis Neuss wechselte spontan den Impfstoff

Neuss Bei manchen Besuchern des Neusser Impfzentrums ist in diesen Tagen die Verwunderung groß. Nicht nur wegen der zum Teil langen Schlangen, sondern zum Teil auch wegen des Impfstoffs.

(jasi) Bei manchen Besuchern des Neusser Impfzentrums ist in diesen Tagen die Verwunderung groß. Nicht nur wegen der zum Teil langen Schlangen und den damit verbundenen Wartezeiten – Kostenpflichtiger Inhalt erzeugt durch fehlerhafte Informationen in Bezug auf die nötigen Unterlagen –, sondern zum Teil auch wegen des Impfstoffs. So berichteten mehrere NGZ-Leser unserer Redaktion, dass sie bei ihrem Termin nicht, wie eigentlich vorgesehen, Astrazeneca, sondern den Stoff von Biontech/Pfizer verimpft bekamen. Das Problem: „Dadurch mussten auch diejenigen, die auf Astrazeneca ausgelegten Unterlagen ausgedruckt und unterschrieben mitgebracht hatten, neue Formulare ausfüllen und die ursprünglichen vernichten. Das kostet natürlich viel Zeit“, schreibt ein NGZ-Leser.