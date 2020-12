Corona-Pandemie in Neuss : Verschärfte Besuchs-Regelung in Krankenhäusern

Neuss In den Neusser Krankenhäusern gelten seit Anfang des Monats Besuchsverbote – allerdings mit Ausnahmen. So gibt es unter anderem Sonderregelungen bei der Geburtshilfe und Schwerstkranken.

Auch die St.-Augstinus-Gruppe hat reagiert und sich angesichts des aktuellen Ausbruchsgeschehens und in Abstimmung mit den anderen Kliniken im Rhein-Kreis zu einem Besuchsverbot entschieden. „Wir wollen alles im Rahmen der Möglichkeiten unternehmen, dass die Besuchsregelungen nicht zu einer sozialen Isolation der Patienten führen“, sagt Christian Herrmanny, Leiter Kommunikation. So sei neben der Geburtsbegleitung und der Begleitung sterbenskranker Patienten auf der Palliativstation auch – in sehr begründeten, extremen Ausnahmefällen – der Besuch bei Langzeitpatienten, beispielsweise in der sogenannten Stroke Unit (bei Schlaganfällen), möglich. Soziale Kontakte seien jederzeit über Telekommunikation anstatt über persönliche Besuche möglich. Dafür stelle die Augustinus-Gruppe beispielsweise iPads zur Verfügung.