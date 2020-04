Nach Corona-Maßnahmen in Neuss : Plötzlich wieder Leben in der Innenstadt

In vielen Geschäften wie hier bei „Hema“ in Neuss, werden am Eingang Einkaufskörbe verteilt und so die Zahl der Zutritte kontrolliert. Foto: RP Anne Harnischmacher/Anne Harnischmacher

Neuss Die meisten Geschäfte dürfen seit Montag wieder öffnen. Die Fußgängerzone in Neuss zog am ersten Tag zahlreiche Menschen an. Viele Einzelhändler waren auf einen Kundenansturm gut vorbereitet.

Strahlend blauer Himmel, die Menschen schlendern durch die Einkaufsstraße, tragen Taschen oder essen Eis. Es könnte ein gewöhnlicher Einkaufstag in Neuss sein. Der Montag war für die Einzelhändler jedoch nicht irgendein Wochenstart. Nach mehreren Wochen Schließung durften die meisten Geschäfte ihre Türen am Montagmorgen wieder öffnen – haben ihre Eingänge jedoch besonders präpariert.

„Die ersten Kunden haben bereits um zehn Uhr zur Ladenöffnung vor der Tür gestanden“, sagt Andreas Butscheid, Filialleiter von Hema. Es seien besonders Stammkunden gewesen, die der Wiedereröffnung entgegengefiebert hätten, sagt er. Maximal 35 Personen dürfen den Laden nun gleichzeitig betreten. Als Sicherheitsmaßnahme wurden Abschirmungen an der Kasse aufgehängt, Bodenaufkleber angebracht, die Mitarbeiter tragen bunte Westen. „Wir helfen gerne, mit 1,5 Meter Abstand“, steht darauf. An der Tür wird der Zustrom mit der Vergabe von Körben organisiert. „Die Kunden sind diszipliniert und halten sich an die Regeln“, sagt der Filialleiter.

Im Möbelhaus Franz Knuffmann haben Geschäftsführer André Lucht und seine Mitarbeiter Schilder mit Hygiene-Hinweisen aufgestellt. DIe Kassen- und Infobereiche wurden besonderes gesichert. Foto: RP Anne Harnischmacher/Anne Harnischmacher

Die „Korb“-Taktik wählen die meisten Geschäfte. Dadurch kann ein gewisser Abstand gewahrt werden und gleichzeitig überprüft, wie viele Menschen sich im Landen befinden. Selbst in Buchhandlungen, wie die Mayersche, kommt kein Kunde mehr ohne das Körbchen. „Sie werden nach jedem Einkauf desinfiziert“, sagt Filialleiterin Maresa Rey. Die Buchhändlerin hat Behelfsmasken für ihre Mitarbeiter genäht. „Damit wir uns gegenseitig schützen können“, sagt sie. Markierungen auf dem Boden weißen hier, wie in fast allen Läden auf Abstände hin. Den Montagmorgen beschreibt Maresa Rey als turbulent. „Die Kunden sind froh, dass sie wiederkommen dürfen.“

Michaela Gerst von „Mädchenstolz“ freut sich über die Unterstützung der Kunden während der Schließung und jetzt. Foto: RP Anne Harnischmacher/Anne Harnischmacher