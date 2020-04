Einnahmeausfälle im sechsstelligen Bereich : Neuss-Marketing streicht viele Großveranstaltungen

Neuss Der März war für Neuss-Marketing schlimm, der April schlimmer, doch der Mai wird am schlimmsten. Zehn Großveranstaltungen wurden wegen der Corona-Krise schon abgesagt, nur eine – das Gin-Festival – konnte verschoben werden.

Gleich nach der Entscheidung der Bundesregierung, Großveranstaltungen bis zum 31. August grundsätzlich abzusagen, hat man sich bei Neuss-Marketing hingesetzt, und eine Streichliste aufgesetzt. Einige Events konnten weder der Rubrik „abgesagt“ zugeordnet noch als „verschoben“ einfach vorgetragen werden, doch das ist eher Formsache. „Bei einigen Veranstaltungen sind wir nicht der Ausrichter und können nicht absagen“, sagt Sturm. Der „Räuberabend“ der Frankenheim-Brauerei am 13. August ist so ein Fall. Aber der komme auch nicht, sagt Vogthaus-Wirt Michael Mylord als Mitveranstalter.

Mit dem Krönungsball am 5. September – auch er nicht kategorisiert – könnte die Reihe der großen Veranstaltungen nach derzeitigem Stand wieder beginnen. Aber: ohne Schützenfest im August keine Krönung im September. Überhaupt scheinen einige Veranstalter an diesen Neustart nicht zu glauben. Von zwölf Terminen in der September-Liste von Neuss-Marketing ist einer, nämlich der Hafentreff am 16. September, schon jetzt abgesagt.