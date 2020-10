Corona-Krise in Neuss : Besuchsverbot in Krankenhäusern

Ab Montag zu: Das Lukaskrankenhaus an der Preußenstraße. Foto: Woi

Neuss Die Träger der Akut-Kliniken im Rhein-Kreis reagieren auf die steigenden Infektionszahlen und das damit verbundene Risiko. Nur die Neugeborenen- und die Palliativstationen nehmen sie vom Besuchsverbot aus.

Die Akutkrankenhäuser schließen die Tore. Von Samstag an können im Johanna-Etienne-Krankenhaus der St.-Augustinus-Gruppe keine Patientenbesuche mehr gemacht werden, ab Montag gilt das auch für alle zum Rheinland Klinikum Neuss gehörenden Standorte. Das sind namentlich das Lukaskrankenhaus an der Preußenstraße, die Rheintorklinik an der Hafentraße und die beiden Krankenhäuser in Grevenbroich und Dormagen.

Allerdings werden wie beim ersten Lockdown im Frühjahr Ausnahmen gestattet. Ausgenommen vom Besuchsverbot sind werdende Väter, die zur Entbindung mit in den Kreißsaal oder Mutter und Kind(er) auf der Neugeborenenstation besuchen wollen. Nach Absprache, so betonen die Krankenhausträger in einer Mitteilung am Freitag, dürfen auch Angehörige von schwerstkranken Patienten und von solchen, die auf den Palliativstationen betreut werden, ins Haus.

Ab Samstag zu: Das Etienne-Krankenhaus in der Nordstadt. Foto: Johanna-Etienne-Krankenhaus