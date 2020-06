Zwischenbericht in Neuss : Steuerausfälle durch Corona steigen

Neuss Das finanzielle Loch, das die Corona-Pandemie in den städtischen Etat reißt, wird immer größer. 23 Millionen fehlen Kämmerer Frank Gensler schon jetzt, weil Firmen einen Antrag auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuer gestellt haben.

Der Zeitpunkt sei gekommen, ergänzte Bürgermeister Reiner Breuer Genslers Zwischenbericht am Donnerstagabend im Hauptausschuss, jetzt auf die Entscheidungsträger in Land und Bund einzuwirken, den finanziell bedrängten Städten und Gemeinden beizuspringen. „Es kann nicht sein, dass die Kommunen absaufen“, sagt er.

Mit Datum 30. Mai hat das Land eine weitere Lockerung der Pandemie-Bestimmungen angeordnet, und Bürgermeister Reiner Breuer freut sich, dass sich die Lage in Neuss derzeit so entspannt darstellt, dass diese Änderungen auch zugelassen werden können. Aktuell, so der Sachstand von Mittwochabend, hat die Stadt zwar neun Menschenleben (von kreisweit 20) durch das Corona-Virus verloren, doch gelten nur noch 13 Personen aktuell als infiziert. In Quarantäne sind noch 43 Personen, davon 40 in den eigenen vier Wänden und drei im Krankenhaus. Neu infiziert haben sich in den vergangenen sieben Tagen (Stand Mittwoch) fünf Personen.