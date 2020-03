Hilfe für Unternehmen in Neuss : Stadt stundet Gewerbesteuer für vier Monate zinslos

Hilfe für Unternehmen in Neuss

Neuss Die Corona-Krise stellt aus Sicht der Stadt eine „besondere Härte“ nach den Buchstaben des Gesetzes dar.

Das ermöglicht es der Kommune, den Neusser Unternehmen entgegen zu kommen. Ab sofort, so kündigte am Mittwoch Kämmerer Frank Gensler an, werden bereits bestehende Zahlungsverpflichtungen bei der Gewerbesteuer für zunächst vier Monate zinslos gestundet. Anträge auf Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen sollen bevorzugt bearbeitet und bewilligt werden.