Hochbetrieb auf der Deponie in Neuss : Volle Container und lange Wartezeiten

Jeden Samstag das gleiche Bild: Vor der Anlieferstation der Deponie Grefrath bilden sich lange Autoschlangen., die bis auf den Grefrather Weg zurückreichen. Grund: Neuss entrümpelt in Zeiten von Corona. Foto: Andreas Woitschützke

Grefrath Die vermehrte Zeit zuhause nutzen viele Bürger für einen intensiven Frühjahrsputz. Vor Deponien sorgt das für starken Andrang, Kleidercontainer sind überfüllt, und der Sperrmüll türmt sich.

Es sind die kaputten Gegenstände, die schon ewig in der Abstellkammer stehen oder die ausgedienten Kleidungsstücke, denen es jetzt an den Kragen geht. Nach der Arbeit im Home-Office und dem Erledigen der Hausarbeit nutzen viele die Zeit, die sie zu Hause verbringen müssen, mit dem Aussortieren der Kleidung und dem Entrümpeln des Kellers. Doch weil der Aufräumeifer der Menschen steigt, kommen die, die das Aussortiere entsorgen sollen, zurzeit an ihre Grenzen.

Wer seine Abfälle zurzeit zur Deponie in Grefrath bringen will, dem kann es passieren, dass vor ihm bereits eine lange Autoschlange wartet. Oder aber, dass das Tor verschlossen ist. „Die Öffnungszeiten wurden reduziert, weil es an Personal fehlt“, sagt Norbert Clever, Amtsleiter des Kreisumweltamts. Ein Grund dafür seien aktuell hohe Ausfallzahlen. Zwar gäbe es noch keinen Corona-Fall in der Belegschaft, „aber die vorsorgliche längere Krankschreibung bei Erkältungssymptomen und der Schutz besonders gefährdeter Mitarbeiter reduzieren die vorhandenen personellen Möglichkeiten.“ Zudem seien die Schichtpläne so geändert worden, dass Begegnungen bei Schichtwechsel und Einsätze in verschiedenen Abteilungen vermieden werden, sagt er.

INFO Deponie-Öffnungszeiten und Infos zu Containern Die Kleinanliefertelle Neuss-Grefrath ist von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr geöffnet (ursprünglich 7 bis 19 Uhr). Samstags wie üblich von 7 bis 13 Uhr. Containterstandorte der AWL für Altkleider finden Sie unter awl-neuss.de. Wenn ein Container voll ist, können Sie das Kundenzentrum unter 02131-124480 informieren, damit die AWL diesen kurzfristig entleeren kann.

„Die aktuellen Staus entstehen nicht nur durch die Reduktion der Öffnungszeiten, sondern auch und vor allem durch einen starken Anstieg der Anlieferzahlen“, sagt Clever. „Und weil nur noch eine begrenzte Zahl von Fahrzeugen auf den Platz gelassen wird, um die notwendigen Abstände von 1,5 bis zwei Meter einzuhalten“.

Auch die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) beobachtet einen Anstieg der Entrümpelungen. Die Spermüllberge bestünden oft „nicht nur aus Abfällen sondern aus Kleinteilen, die durchaus in die Restmülltonne gegeben werden können“, sagt Oliver Negele, Betriebsleiter der AWL. „Leider stellen wir auch fest, dass irrtümlich Altelektrogeräte zum Sperrmüll gestellt werden, die wir nicht mitnehmen können. Hierfür ist eine gesonderte Abholung als Elektronikschrott erforderlich“, ergänzt er. Die Mitarbeiter berichteten von einer gestiegenen Arbeitslast, bedingt durch die größeren Abfallmengen. Brennpunkte von Kleidercontainer werden häufiger angefahren. Altkleider dürfen nicht neben volle Container gestellt werden. „Es besteht die Gefahr, dass die beigestellten Altkleidersäcke durch Passanten oder Tiere aufgerissen werden und der Inhalt im Umfeld verteilt wird“, weiß der Betriebsleiter. Zudem können nasse Kleidungsstücke nicht verwertet werden.

Auch die Kleidercontainer der Malteser sind prall gefüllt. Achim Schmitz, stellvertretender Diözesangeschäftsführer der Kölner Malteser, sagt: „Unsere dringende Bitte: Stellen sie keine Säcke daneben, sondern kommen Sie in ein paar Wochen noch mal wieder.“ Zwar werden die Container regelmäßig und auf Anforderung geleert, jedoch sei der Verkauf der Ware durch die derzeitigen Störungen in Second-Hand-Läden, Kleiderkammern und im internationalen Handelsverkehr fast zum Erliegen gekommen.