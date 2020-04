Corona-Krise: Besondere Vorschriften für Geburtshilfe in Neuss : So umsorgen Kliniken werdende Eltern

Neuss In der Corona-Krise gelten auf den Geburtsstationen der Neusser Krankenhäuser besondere Vorschriften.

In Zeiten der Corona-Pandemie sind sie zutiefst verunsichert: Schwangere und ihre Partner. Entsprechend häufen sich die Anfragen bei den Geburtshilfestationen der beiden Neusser Klinken, dem Lukaskrankenhaus und dem Johanna-Etienne-Krankenhaus (JEK). Zwar sind Geburtsvorbereitungskurse, Kreißsaal-Führungen oder Info-Abende derzeit nicht möglich, doch beide Kliniken geben individuell Rat und Unterstützung – via Hotlines, Mails und Online-Angeboten.

Auch am JEK dürfen die Väter dabei sein – egal, ob es sich um eine natürliche Geburt oder einen Kaiserschnitt handelt. „Bedingung ist: Geht der werdende Vater raus, darf er nicht mehr zurückkommen“, so die Leitende Hebamme Eva Gassen. Nach der Geburt dürfen Väter in der Klinik bleiben und gemeinsam mit Mutter und Neugeborenem in Familienzimmern übernachten. Drei bis vier Tage bleibt die kleine Familie dann noch im Krankenhaus.