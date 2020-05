Stärkungsfonds in Neuss geplant : Finanzspritze soll Wirtschaftsstandort aufpäppeln

Stärkungsfonds in Neuss geplant

Die Stadt will in der Corona-Krise finanziell unter die Arme greifen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neuss Unternehmen mit Geschäftssitz in Neuss, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, sollen schon in der nächsten Woche Zuschüsse aus dem geplanten Standortstärkungsfonds der Stadt beantragen können.

Das von der Wirtschaftsförderung aufgelegte Programm soll am Freitag vom Stadtrat beschlossen werden. Die Anträge sollen in einem Onlineverfahren gestellt werden. Vorgesehen ist ein Volumen von rund fünf Millionen Euro. Die Mittel des Standortstärkungsfonds werden als Zuschuss zu laufenden Mietverpflichtungen beziehungsweise – bei kreditfinanziertem Eigentum – laufenden Darlehensraten gezahlt.

Hintergrund ist das seit dem 1. April und aktuell bis Juni geltende sogenannte Mietenmoratorium. Viele Unternehmen haben wegen der Corona-Pandemie so starke wirtschaftliche Einbußen erfahren, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Einer Kündigung beugt das Moratorium zwar vor, aber ausgebliebene Mieten müssen beglichen werden. Kämmerer Frank Gensler erklärt, dass an diesem Punkt der Standortstärkungsfonds ansetzt. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass besonders betroffene Betriebe den Neustart schaffen.“ Damit soll der Wirtschaftsstandort Neuss gestärkt werden. Johanna Gatzke von der Wirtschaftsförderung erklärt, dass in nahezu allen Branchen gravierende Existenznöte aufgrund drastischer Einnahmeausfälle herrschen. „Das geht von der Gastronomie über die Betreiber von Fitnessstudios bis hin zu Schaustellern“, sagt sie. Betroffen sei die nahezu komplette Freizeit- und Veranstaltungsbranche.