Schulen in Neuss : Elternrat kritisiert Stadt für Haltung zu Lüftungsanlagen

Schulen in Neuss

Neuss Der Stadtelternrat erneuert seine Forderung nach dem flächendeckenden Einsatz von Lüftungsanlagen und Luftfiltern in den Schulen.

Dirk Jansen, Vorsitzender des Gremiums, ist überzeugt: „Wir werden daran nicht vorbeikommen.“ Für Unmut beim Stadtelternrat, der sich aus Vertretern der Schulpflegschaften aller städtischen Neusser Schulen zusammensetzt, sorgt zudem ein Schreiben aus dem Rathaus. Darin erklärt die Verwaltung, weshalb das Gebäudemanagement (GMN) Lüftungsanlagen nach dem sogenannten Mainzer Modell kritisch sieht. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hatten eine Lüftungsanlage für Innenräume vorgestellt, die zum Beispiel in Klassenzimmern eingesetzt und mit Material aus dem Baumarkt selbst erbaut werden könne. Allerdings gibt es an dem Modell mit Blick auf die Effizienz auch Kritik aus Wissenschaftskreisen.