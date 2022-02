Corona in Neuss : Neue Unterstützung für Luftfilter

Neuss Der Stadtrat befasst sich mit der Forderung nach Luftfiltern in allen Grundschulen, die von Politik und Stadtelternrat geäußert wurde.

Das Thema Luftfilter wird erneut Thema im Stadtrat. Nachdem sich der Stadtelternrat dafür starkgemacht hat, dass zumindest alle Grundschulen in Neuss mit solchen Geräten ausgestattet werden sollen, gibt es jetzt politische Unterstützung. Die Fraktion DieLinke/Die Partei greift das Anliegen der Eltern auf und hat einen entsprechenden Antrag für die Ratssitzung am Freitag formuliert.

Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats, begrüßt den Vorstoß von Die Linke/Die Partei im Neusser Stadtrat. „Die Quarantänebilanzen Neusser Schüler, insbesondere der Grundschüler, war und ist erschreckend“, erklärt er. „Ein Ende ist auch in naher Zukunft nicht in Sicht.“ Mit der Forderung nach Luftfiltern in allen Neusser Grundschulen ist der Stadtelternrat bereits einen Schritt zurückgegangen. Im vergangenen Jahr war eine Forderung nach Luftfiltern beziehungsweise -reinigungsgeräten für alle Klassenräume in den städtischen Neusser Schulen gescheitert. CDU und FDP hatten entsprechende Anträge im Stadtrat eingebracht, doch diese fanden keine Unterstützung bei der Ratsmehrheit Rot-Grün plus (SPD, Grüne, UWG/Aktiv). Das städtische Gebäudemanagement hatte zuvor gegenüber der Politik erklärt, dass aus baulicher wie technischer Sicht der Einsatz mobiler Luftfilter mit Blick auf den Nutzen kritisch gesehen werde.