Corona-Folgen in Neuss : Rettungspaket soll Wirtschaftsstandort stärken

Wirtschaftsförderer Andreas Galland hat ein Eckpunktepapier für den Standortstärkungspakt erarbeitet. Jetzt geht es an den Feinschliff. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 8. Mai einen Standortstärkungsfonds – so der Arbeitstitel aus dem Amt für Wirtschaftsförderung – auf den Weg bringen. Mit dem kommunalen Schutzschirm sollen von der Corona-Pandemie stark betroffene Neusser Unternehmen unterstützt werden.

Dabei geht es auch darum, Insolvenzen abzuwenden. Die Wirtschaftsförderung hat hierzu ein Eckpunktepapier erarbeitet. In einer Online-Konferenz haben sich die wirtschaftspolitischen Sprecher der im Rat vertretenen Fraktionen am Dienstag über Inhalte ausgetauscht.

Heinrich Thiel (SPD) betont, dass die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch lange andauern wird. „Uns allen ist klar, dass das kein Sprint, sondern ein Marathon ist“, sagt er. Über die Höhe der möglichen Zuschüsse, die über den Standortstärkungsfonds zweckgebunden an Unternehmen ausgezahlt werden sollen, stehe eine Einigung noch aus. Das Geld soll laut Eckpunktepapier der Wirtschaftsförderung von Unternehmen auch genutzt werden, um Mietzahlungen beziehungsweise Kredite weiter bedienen zu können.