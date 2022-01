Corona in Neuss : International School on the Rhine setzt Impfkampagne fort

International School on the Rhine setzt Impfkampagne fort

Neuss Seit dem vergangenen Jahr bietet die ISR für ihre Schulgemeinschaft verschiedene Impfangebote an. Die Bilanz bisher: mehr als 1500 Impfungen.

Die ISR International School on the Rhine in Neuss und Düsseldorf hat mit weiteren Impfungen die Impfkampagne für die Schüler fortgesetzt. Die Schule legte jetzt die Bilanz für die erste Schulwoche des neuen Jahres vor. Insgesamt rund 180 Zweitimpfungen wurden demnach in der ersten Woche in der Grundschule der ISR für alle Fünf- bis Elfjährigen durchgeführt.