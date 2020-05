Familienforum in Neuss : Im Edith-Stein-Haus finden wieder Kurse statt

Neuss Das Edith-Stein-Haus hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die ersten Kurse sind in dieser Woche unter Beachtung der aktuellen Coronaschutzverordnung gestartet. Er sei froh, „endlich wieder Gäste im Haus zu haben“, erklärt Geschäftsführer Joachim Braun.

Eine Rückkehr zum Alltag stellt die Öffnung aber längst noch nicht dar. So wurde, um die Abstandsregeln einzuhalten, die Anzahl der Teilnehmer reduziert. Der Empfang im Erdgeschoss ist durch neu angebrachte Acrylglas-Scheiben geschützt. Gleichzeitig müssen alle Besucher am Eingang ihre Telefonnummer und Namen hinterlassen. Damit die Teilnehmer sich möglichst wenig begegnen, wurden die Auf- und Abgänge getrennt und deutlich gekennzeichnet. Die Küchen, sonst gerne ein kommunikativer Treffpunkt in den Kursen, wurden geschlossen. „Wir nehmen unsere Verantwortung für Besucher und Mitarbeiter sehr ernst“, erklärt Joachim Braun. „Referenten und Teilnehmende sind vorab über die neuen Hausregeln informiert. Wir bauen darauf, dass alle mit Achtsamkeit und Eigenverantwortung mithelfen, ein gutes Miteinander in gewohnter Umgebung aber unter ungewohnten Rahmenbedingungen zu ermöglichen.“ In den Veranstaltungsräumen wird der sonst auch im Haus obligatorische Mund-Nasen-Schutz nicht gebraucht. Die neuen Hausregeln sind ebenfalls auf der Webseite zu finden.