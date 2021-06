Nordbad und Südbad-Hallenbad Neuss : Große Nachfrage seit Wiedereröffnung der Hallenbäder

Neuss Nach der Corona-Pause haben auch die Hallenbäder in Neuss wieder ihre Pforten geöffnet – unter Auflagen. Doch die könnten schon bald weiter gelockert werden.

Die Mitarbeiter des Nordbads und des Südbad-Hallenbads haben am Wochenende in viele glückliche Gesichter geschaut. Denn nach der corona-bedingten Pause darf dort seit Samstag wieder geschwommen werden. Die Freude über die Wiedereröffnung spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider: Schon am Freitag waren alle Slots für das Wochenende ausgebucht. Dies war am Montag ebenfalls der Fall – und auch für das Stadtbad, das am Dienstag wieder seine Türen öffnet, ist die Nachfrage bereits groß – gleiches gilt für den Besucher-Andrang bei „Wellneuss“. Nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer haben die Abläufe nach dem Re-Start gut funktioniert: „Die Stadtwerke weisen aber noch einmal darauf hin, dass ein negativer und nicht mehr als 48 Stunden alter Schnelltest einer offiziellen Corona-Teststelle erforderlich ist.“ Ein selbst durchgeführter „Supermarkt-Test“ reiche hingegen nicht aus. Ansonsten haben Personen Zutritt, die ihre vollständige Immunisierung durch Genesung oder Impfung nachweisen können. Für das Südbad-Freibad entscheidet sich über die Inzidenzzahlen im Rhein-Kreis Neuss frühestens am Mittwoch, ob ab Freitag, 11. Juni, auf „3G“ verzichtet werden darf. Darunter werden die drei Kriterien „genesen, getestet oder geimpft“ zusammengefasst. Laut Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ist eine konstante, über fünf Werktage andauernde Inzidenz unter 35 die Voraussetzung. Dies könnte am Mittwoch der Fall sein. Dann kommen noch einmal zwei Tage drauf. Dies gelte aber ausschließlich für das Freibad. jasi