Sankt Andreas Kirche in Neuss : Ein Zaun für Lebensmittel und Fürbitten

Erste Lebensmitteltüten hängen an dem Zaun, der vor der Sankt-Andreas-Kirche in Norf steht. Foto: Esther Natschak

Norf Seit Dienstagabend steht vor der Sankt Anton Kirche in Neuss, ein Zaun, an dem Lebensmittelspenden aufgehangen werden. Das Prinzip ist einfach: „Wer hat, gibt. Wer braucht nimmt“. Die Idee stammt aus Berlin.

Vollgepackte Einkaufstüten hängen gut sichtbar an einem Bauzaun vor der Sankt-Andreas-Kirche. Sie sind gefüllt mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder Tierfutter. Mitnehmen darf die Beutel jeder, der Bedarf hat. Zum Beispiel, weil das Geld knapp ist, die Tafel derzeit geschlossen ist und im Supermarkt häufig die günstigen Produkte ausverkauft sind.

„Das Prinzip ist einfach. Wer hat, gibt. Wer braucht, nimmt“, erklärt Esther Natschak, die die Facebookgruppe Coronahilfe in Neuss gegründet hat.

So kann nicht nur jeder nehmen, sondern auch selbst eine Spende an den Zaun hängen. Dabei gilt es einige Kritierien zu beachten: Nahrungsmittel sollten verpackt und haltbar sein, also etwa Konserven, Nudeln oder Kaffee. Auch Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Windeln oder Shampoo sind erlaubt. Alles muss wetterfest verpackt werden. Zum Schluss wird eine Liste an die Tüte angebracht, die genau aufzählt, was in ihr enthalten ist. „So müssen die Menschen nicht lange suchen“, erklärt Natschak. Schließlich gehe es auch auch darum, möglichst wenig Viren zu verbreiten.

Auf die Idee zu diesem Gabenzaun ist die 42-Jährige gekommen, als sie über ein ähnliches Projekt in Berlin gelesen hat. Schnell hat sie sich an die Gemeinde St. Andreas Norf gewandt und gemeinsam mit Andreas Richling, Karoline und Jan-Philipp Büchler sowie Hanna Heck und Markus Rischen die Aktion in Norf innerhalb von zwei Tagen initiiert.

Um auch eine emotionale Stütze zu geben, hatten Jan-Philipp Büchler, Mitglied des Kirchenvorstands, und Anita Wermeister, Vorsitzene des Gemeindeausschusses, die Idee, dass auch Fürbitten an den Zaun angebracht werden. Die werden regelmäßig abgehangen und in der Messe verlesen. „Gerade die älteren Gemeindemitglieder leiden unter der Reduktion der Sozialkontakte, aber auch darunter, dass ihre Routinen – wie etwa der sonntägliche Kirchgang – durchbrochen wurden“, erklärt Büchler und fügt hinzu: „Die Menschen haben so die Möglichkeit, ihre Fürbitten und Anliegen zu Gott zu bringen und Kirche trotz physischer Distanz gemeinsam und sichtbar zu leben“. Markus Rischen, Pastoralreferent der Apostelpfarren, zu denen auch die St. Andreas Kirche gehört, kann sich vorstellen die Fürbittwand auch dann weiterzuführen, wenn das öffentliche Leben wieder möglich ist.

Dass die Idee so schnell umgesetzt werden konnte, zeigt laut Natschak die große Hilfsbereitschaft in Norf. So habe das Bauunternehmen Schmidt & Mansfeld schnell die benötigten Bauzäune geliefert. Christian Gossens, Inhaber des Edekamarkts in Derikum, spendete die ersten 50 Gabentüten und kümmerte sich gemeinsam mit Kallen Spargel, Bauer Friesen sowie dem Obsthof Küppers darüber um eine Erstversorgung mit Äpfeln und Kartoffeln. Auch der Heimatverein Norf und die St. Andreas Schützenbruderschaft unterstützen das Projekt.