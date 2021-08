Corona in Neuss : Drei mobile Impftermine – auch im Novesia-Fun-Park

Die mobilen Impfangebote werden fortgesetzt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Neuss Die mobilen Impfteams des Impfzentrums im Rhein-Kreis sind am Sonntag, 15. August, in Neuss unterwegs. An drei Stationen wird es dann in Kooperation mit der Stadt mobile Impfangebote geben. Wo es die Impfangebote gibt und was zu beachten ist.

Zu den Stationen der mobilen Impfteams zählt auch der Novesia-Fun-Park am Kirmesplatz am Derendorfweg. Dort gibt es am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot. Der Novesia-Fun-Park lockt bis 29. August mit Fahrgeschäften, darunter ein 62 Meter hohes Riesenrad, sowie Imbiss- und Getränkeangeboten auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmeter und ist die größte sogenannte Pop-Up-Kirmes in NRW. Eröffnet wird sie am Freitag, 13. August, um 14 Uhr.

Zudem macht ein mobiles Impfteam am Sonntag, 15. August, von 9 bis 11 Uhr, beim SV Uedesheim Station. Geimpft wird am Norfer Weg 75. Ebenfalls im Einsatz ist ein Team von 13 bis 15 Uhr beim Tennisclub Blau-Weiß Neuss. Dort wird an der Jahnstraße geimpft. Für alle Angebote gilt, dass keine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Impfberechtigt sind alle Einwohner von NRW ab 16 Jahre. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahre zugelassen. Es ist auch möglich, vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.

Wer sich impfen lassen möchte, muss einen Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – sofern vorhanden – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/impfzentrum verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden.

(NGZ)