Testcenter in Neuss Abschied vom Abstrich

Langsam und bedächtig entfernt die Mitarbeiterin die festgeklebten Aufschriften von einem der beigen Container, mit denen unter anderem auf Preise und Öffnungszeiten hingewiesen wird. Es herrscht Aufbruch-Stimmung in dem kleinen Corona-Testcenter auf dem Kaufland-Parkplatz an der Römerstraße, denn am Dienstag ist der letzte Tag. Das Szenario an jenem Testcenter auf der Furth steht exemplarisch für viele weitere Einrichtungen dieser Art in Neuss, die sich ab Mittwoch von diesem Business verabschieden. Denn: Nach 1073 Tagen ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW am Dienstag ausgelaufen.