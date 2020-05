Stadthalle in Neuss : 100 Tagesordnungspunkte, keine Pause - Der Rat tagt

Neuss Die Bedenken waren groß, das Ergebnis einer Abstimmung unter den Stadtverordneten knapp – doch der Stadtrat tagt wieder. Und zwar erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder öffentlich. Allerdings gibt es dabei eine ganze Reihe Auflagen.

Auch für die Ausschüsse soll die Zeit der Telefon- beziehungsweise Videokonferenzen, an denen nur die jeweiligen Sprecher aller Fraktionen teilnehmen konnten, vorbei sein. Bürgermeister Reiner Breuer kündigte im Gespräch mit der NGZ an, dem Rat, der am Freitag zu seiner ersten Sitzung seit dem 31. Januar zusammentritt, vorschlagen zu wollen, dass die Ausschüsse „ab sofort lageabhängig und auf Widerruf wieder in Präsenzsitzungen zusammentreten können“. Und zwar im Ratssaal, dem größten Sitzungszimmer des Rathauses. Das werde vom Verwaltungsvorstand, der das Thema am Dienstag beraten hat, unterstützt.