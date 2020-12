Corona-Unterstützung : Neusser Arzt ruft zur Hilfe bei Heim-Testungen auf

Eine Altenpflegerin führt in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest durch (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neuss Die Personalsituation in Pflegeheimen rückt in der Corona-Pandemie in den Fokus. Dr. Guido Pukies ruft zur Unterstützung auf, Werner Schell begrüßt das Engagement.

Er sei von der Resonanz auf seinen Facebook-Beitrag überrascht worden, schreibt Guido Pukies in einem weiteren Post auf dem sozialen Netzwerk. Kostenpflichtiger Inhalt Der Neusser Arzt und ehemalige Leiter des alten Corona-Testcenters an der Neusser Weyhe hatte am Samstag die Corona-Politik von Bund und Land kritisiert. Der Beitrag wurde (Stand Donnerstag) mehr als 3000 mal geteilt. Am Mittwoch veröffentlichte Pukies einen zweiten Post, in dem er zur Mithilfe aufruft. „Die neue Gesetzeslage sieht engmaschige Testungen in den Heimen zum Schutz der Bewohner, Mitarbeiter und Besucher vor. Gute Idee. Leider ist die Umsetzung problematisch, denn in den Heimen herrschte ja vor der Pandemie schon Personalnot“, schreibt der Arzt. Es sei offen, wie die Testungen neben den aufwändigen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können. Dazu ruft er die „Schwarmintelligenz“ des Netzwerks auf, wie er es nennt, und fragt nach Ideen, Konzepten und Freiwilligen.

