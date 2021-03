Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Neuss : Altenheime zögern bei Lockerungen

Im St.-Hubertusstift will man zunächst auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts warten. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Aufhebung der strengen Maskenpflicht, fünf Besucher plus Kinder unter 14 Jahren – gemeinschaftliche Aktivitäten wie Singen, Gottesdienste oder Basteln: Die neuen Lockerungen in den Seniorenheimen des Landes NRW sorgen auch in Neusser Einrichtungen für reichlich Skepsis.