Corona-Ticker Neuss : Diese Veranstaltungen werden abgesagt und verschoben

Neuss Diese Veranstaltungen wurden in Neuss wegen des Corona-Viruses abgesagt. Einige von ihnen werden verschoben. Der Alpenpark Neuss ist bis zum 19. April geschlossen. Ein Überblick.

NGZ-Talk Meinolf Sprink, Vorsitzender des Stadt-Sportverbandes, sollte sich am Mittwochabend in der Bürgergeselslchaft beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa den Fragen von NGZ-Reporter Ludger Baten stellen. Dieser Talk wurde ebenso abgesagt wie die von Sprink zu leitende Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes am 31. März.