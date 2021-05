Corona im Rhein-Kreis Neuss : „Die britische Variante hat sich durchgesetzt“

Interview Rhein-Kreis Neuss Von 1155 Infizierten im Rhein-Kreis Neuss sind 767 von der britischen Variante betroffen. Woran liegt das? Die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Barbara Albrecht spricht im Interview über die B.1.1.7-Mutation.

Barbara Albrecht Der Anteil der britischen Mutation ist seit Wochen auch im Rhein-Kreis Neuss sehr hoch. Der Rhein-Kreis untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren in Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung. Da dies bei anderen Stellen nicht zwingend gemacht wird, wird der Anteil sogar noch höher sein. Bundesweit wird der Anteil der britischen Variante auf mehr als 90 Prozent aller Infektionen geschätzt. Die britische Mutation hat sich durchgesetzt, da sie ansteckender ist als die ursprüngliche Variante des Coronavirus. Wir erleben seitdem, dass sich zum Beispiel bei einer infizierten Person in einem Haushalt häufig auch alle anderen Haushaltsangehörigen anstecken. Das war vorher in der Häufigkeit nicht so.