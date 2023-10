Corona im Rhein-Kreis Neuss Hohe Nachfrage nach neuem Impfstoff

Es wird wieder gehustet und geschnieft in den Wartezimmern – der ungern gesehene Gast namens Erkältungszeit macht es sich aktuell auch in Neuss bequem. Ein leichter Anstieg ist derzeit auch bei den Corona-Infektionen zu verzeichnen. „Seit rund einem Monat nehmen wir das wahr“, sagt Dr. Gerhard Steiner, der eine Praxis in Grimlinghausen führt.