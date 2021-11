Corona im Rhein-Kreis Neuss : „Booster“ jetzt auch bei mobilen Impfangeboten

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis bereitet sich auf eine Vorgabe des Landes vor, ab sofort „Booster“-Impfungen für alle vorzunehmen. Aktuell halte sich der Kreis an die geltende Landes-Richtlinie.

Bis dahin, so teilte Kreissprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage mit, halte man sich an die aktuell geltende Landes-Richtlinie. Und die sieht vor, dass lediglich Personengruppen eine Auffrischungs-Impfung erhalten dürfen, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung ausgesprochen hat. Dazu zählen Personen ab 70 Jahren, Bewohner sowie Personal in Pflegeeinrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt und Menschen mit Immunschwäche. Personen, die vor mindestens vier Wochen mit „Johnson & Johnson“ geimpft wurden, können ebenfalls eine Booster-Impfung mit Biontech erhalten. Weiterhin bieten auch Haus- und Fachärzte Auffrischungs-Impfungen an.