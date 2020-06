Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Hilfe in Neuss : Schließt sich der Schutzschirm der Stadt?

Kämmerer Frank Gensler hat sich von der Politik vorab das Okay dafür geholt, den Standortstärkungsfonds bis September verlängern zu dürfen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss In Berlin ringen die Parteien noch darum, das am Dienstag auslaufende Mietmoratorium bis zum 30. September zu verlängern. Die Entscheidung wirkt sich auch auf Unternehmen in Neuss aus.

Denn beendet die Bundesregierung das Projekt, hat auch die Stadt Neuss keine rechtliche Handhabe mehr, ihren Ende Mai mit der Bezeichnung Standortstärkungsfonds aufgespannten Schutzschirm weiter offen zu halten. Dann ist sofort Schluss.

Mit einmalig maximal 5000 Euro unterstützt die Stadt Unternehmen in der Neuss, die von der Corona-Krise besonders hart betroffen sind und denen zum Monatsende Juni die Zahlungsunfähigkeit droht. Der Zuschuss sollte ausschließlich dafür gedacht sein, Mietverpflichtungen nachzukommen oder – falls das Unternehmen in eigenen Räumen eingerichtet ist – einen Kredit weiter bedienen zu können. Fünf Millionen Euro hat der Rat dafür Anfang Mai freigegeben.

Nachdem bereits in der ersten Woche rund 100 Anträge – zum Großteil aus der Gastronomie – eingegangen waren, flachte die Zahl der Zuschussbitten anschließend ab. Aktuell lägen 150 bewilligte Anträge vor, berichtet Kämmerer Frank Gensler, die rund 600.000 Euro der Fördermittel binden. Daneben gebe es Anträge, über die noch nicht entschieden worden sei. Die bewilligten Gelder sollen ab Anfang Juli ausgezahlt werden, unabhängig von der Frage, ob der Bund sein Miet-Moratorium verlängert oder nicht.

Weil in Neuss noch reichlich Geld im Topf ist, würde Gensler das Programm Standortstärkungsfonds gerne bis Ende September verlängern. In der jüngsten Ratssitzung hat er sich dafür schon das Okay der Politik geben lassen. Ein Vorratsbeschluss, sagt Gensler, den er aber eben nur anwenden kann, wenn der Bund sein Miet-Moratorium verlängert.

Dass die Zahl der Anträge von Neusser Firmen an die Stadt überschaubar geblieben ist, erklärt Gensler damit, dass auch der Bund noch zusätzliche Hilfen beschlossen hat. Geld von mehreren Seiten gebe es für die Firmen nicht, sagt Gensler: „Verbot der Überkompensation“. Manche erfüllten auch die Vorgabe „drohende Zahlungsunfähigkeit“ nicht, weil sie noch Reserven hatten.