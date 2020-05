Corona-Welle in Paketzentrum : Drei infizierte DPD-Mitarbeiter aus dem Rhein-Kreis Neuss

In einem Paketzentrum in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) sind rund 80 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 55 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das teilte der Rhein-Kreis am Sonntag mit. Unter den Infizierten sind drei Mitarbeiter eines Paketzentrums in Hückelhoven im Kreis Heinsberg.

Bei weiteren 15 im Rhein-Kreis Neuss wohnhaften Mitarbeitern war das Testergebnis negativ. In dem betroffenen Paketzentrum des DPD waren am Samstag rund 80 Infektionen von Mitarbeitern bekannt geworden.

613 Personen sind im Rhein-Kreis Neuss bereits wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen je 15 in Dormagen und Neuss, acht in Grevenbroich, sechs in Meerbusch, fünf in Jüchen, vier in Kaarst sowie je eine in Korschenbroich und Rommerskirchen.