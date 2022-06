Corona im Rhein-Kreis Neuss : Wo der Rhein-Kreis Neuss noch impft

Rhein-Kreis Neuss Um gegen eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst gewappnet zu sein, sind Impfungen wichtig. Ein Überblick über die Angebote des Rhein-Kreises.

Die Worte sind deutlich. „Unsere Impfquote ist leider noch zu niedrig, um dauerhaft eine breite Schutzwirkung sicherzustellen und eine hohe Zahl an schweren Krankheitsverläufen zu vermeiden“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Die Botschaft: Corona-Impfungen sind nach wie vor von immenser Bedeutung im Kampf gegen das Virus – auch angesichts der Befürchtungen einer möglichen neuen Welle im Herbst. Der Landrat ruft daher dazu auf, die Impfangebote bei Haus- und Betriebsärzten wahrzunehmen oder die Möglichkeit zu nutzen, sich ohne Termin bei einem der mobilen Impfangebote des Kreises oder in dessen Impfzentrum in Neuss impfen zu lassen. Ein Überblick, wo der Kreis noch impft.

Impfzentrum In der Einrichtung an der Hellersbergstraße 2-4 werden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen ohne Termin angeboten. Geöffnet ist das Impfzentrum montags, mittwochs und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr. Geimpft wird mit den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna , dem nur für Menschen ab 18 Jahre zugelassenen Vakzin von Johnson & Johnson und dem ebenfalls für Menschen ab 18 Jahre zugelassenen Vakzin Novavax . Impfberechtigt sind alle Menschen ab fünf Jahren. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können nur mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr ohne Termin im Impfzentrum geimpft werden. Sie erhalten den Kinder-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer.

Mobile Impfangebote Der Rhein-Kreis bietet auch weiterhin regelmäßig mobile Impfangebote an. In Neuss ist dies im Juni jeweils samstags – also am 11. Juni, 18. Juni und 25. Juni – von 12 bis 16 Uhr im Rheinpark-Center, Breslauer Straße 2-4, der Fall. In Grevenbroich sind die mobilen Impfteams im Juni jeweils montags – also 13. Juni, 20. Juni und 27. Juni – von 12 bis 16 Uhr im Montanushof, Ostwall 31, vor Ort. Auch bei diesen Angeboten ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Geimpft wird mit den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna sowie dem nur für Menschen ab 18 Jahren zugelassenen Vakzin von Johnson & Johnson. Impfungen mit dem Vakzin Novavax hingegen gibt es nur bei Terminen im Impfzentrum und nicht mobil.