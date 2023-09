Feier der Cornelius-Gesellschaft Neuss Kindheitserinnerungen beim Appeltaate-Fest

Zur Tradition des zweitägigen Appeltaate-Festes gehört es, dass die erste Apfeltorte vom neuen Neusser Schützenkönig angeschnitten wird. Das war auch am Samstag so, als Christoph II. Heusgen noch vor dem Krönungsball am Abend seinen ersten offiziellen Termin auf dem Fest am Kinderbauernhof absolvierte. Heusgen stellte sich der Aufgabe gemeinsam mit dem neuen Edelknabenkönig Samuel Appelfeller, der in seinem ersten Jahr im Pagenkorps des Königs gleich den Titel errang.