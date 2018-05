Neuss: Cornel Hüsch verlässt katholisches Laiengremium

Neuss Mehr als 30 Jahre hatten die Katholiken in der Stadt Neuss und im Rhein-Kreis großen Einfluss auf den Diözesanrat im Erzbistum Köln. 28 Jahre lang stand Thomas Nickel aus Holzheim dem höchsten Laiengremium im Bistum vor, "beerbt" wurde er 2014 von dem Neusser Rechtsanwalt Cornel Hüsch, der schon in seiner ersten Wahlperiode als stellvertretender Vorsitzender amtierte.

Hüsch, der als Delegierter das Bistum sogar beim Zentralrat der Katholiken in Deutschland vertrat, verzichtet nun auf eine zweite Amtszeit.

Und nicht nur das. Wenn die Vollversammlung des Diözesanrates am Samstag in Bensberg zusammentritt, steht bei den Wahlen zum Vorstand kein Kandidat aus dem Rhein-Kreis zur Wahl. Nachfolger von Cornel Hüsch soll Bettina Müller-Heinrichs aus dem Rhein-Sieg-Kreis werden.

Hüsch hatte bis 2014 den Kreiskatholikenrat im Kreisdekanat Neuss geführt und diese Aufgabe abgegeben, um sich ganz der Arbeit im Diözesanrat widmen zu können. Letzte Amtshandlung wird am Samstag nun sein, gemeinsam mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki den Anton-Roesen-Preis zu verleihen. Der Preis wird für herausragende Leistungen katholischer Christen auf dem Gebiet der "Weltverantwortung der christlichen Gemeinde" verliehen und geht in diesem Jahr an Projekte aus Köln, Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.