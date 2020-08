Commerzbank Neuss : Wachstum trotz Corona-Pandemie

Neuss Gut auf Kurs – das ist die zentrale Botschaft, die Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter der Commerzbank Neuss, jetzt verkündet hat. Man habe sich im ersten Halbjahr 2020 in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich behauptet.

Was für die gesamte Wirtschaft und nahezu alle Branchen gilt, trifft auch auf die Banken zu: Die Digitalisierung hat durch Corona noch einmal einen spürbaren Sprung gemacht. Einen Großteil ihrer neuen Kunden hat die Commerzbank Neuss über digitale Kanäle gewonnen. „Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher“, sagt Bohnen. Das gelte insbesondere für das mobile Banking. Deutschlandweit habe die Banking-App der Commerzbank derzeit mehr als 1,5 Millionen aktive Nutzer – so viele wie nie zuvor. In Neuss stieg die Zahl der Nutzer seit Jahresbeginn um 7,8 Prozent.