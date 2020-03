Region Neuss : Commerzbank legt Bilanz vor und bietet Corona-Hilfen

Neuss Ein Plus bei den Neukunden, ein gestiegenes Kreditvolumen im Bereich Mittelstand und starkes Wachstum bei den Immobilienfinanzierungen – das sind die Eckpunkte der Jahresbilanz, die die Commerzbank Neuss jetzt vorgelegt hat. Zudem verspricht sie ihren Kunden schnelle und unbürokratische Hilfe bei der Bewältigung der Corona-Krise.

Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden, erklärt, dass entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden. Die Commerzbank gewährt Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichtet die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung. Für Kleinunternehmen und Mittelständler, die wegen der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, gibt es ein Beratungsangebot zu den KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes. Carsten Hoffmann, zuständig für das Firmenkundengeschäft in der Region Neuss, betont: „Wir werden alles dafür tun, die Anträge von Unternehmen zeitnah zu prüfen, um damit ihre Liquiditäts- und Kreditversorgung zu sichern.“

Mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr hat die Commerzbank Neuss ihre positive Entwicklung fortgesetzt. Im Privat- und Unternehmerkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um mehr als elf Prozent auf 4,08 Milliarden Euro. In der Region wurden netto 4506 neue Kunden hinzugewonnen, das sind 41 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zu schaffen macht den Kunden das seit zehn Jahren andauernde Zinstief. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Neuss“, betont Bohnen. „Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt – das gilt auch in der derzeitigen Krise.“

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. Im Baufinanzierungsbereich wurden 2019 neue Kredite in Höhe von 195 Millionen Euro ausgereicht – das sind 13,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Seit September 2019 bietet die Commerzbank zudem eine „grüne Baufinanzierung“ an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt. Auch Ratenkredite waren 2019 gefragt: 27 Millionen Euro wurden neu vergeben – 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im Firmenkundensegment verbuchte die Bank ebenfalls Wachstum. Trotz des herausfordernden Marktumfelds stieg die Zahl der Neukunden im zweistelligen Bereich. „Bei Finanzierungen für den Mittelstand in der Region sind wir trotz Niedrigzinsumfeld um rund elf Prozent gewachsen“, erklärt Hoffmann. Der Mittelstand stehe neben der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor weiteren großen Herausforderungen. „Der Neusser Mittelstand wird in den nächsten Jahren insbesondere für die zwei Megatrends Digitalisierung und Klimawandel Lösungen finden müssen“, sagt Hoffmann. Zudem gebe es weitere Themen wie den Fachkräftemangel, Unternehmensnachfolge oder internationale Handelskonflikte, die die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Die Commerzbank plant, den Firmenkundenvertrieb inklusive Beratung zum Beispiel bei strategischen Fragen in den nächsten Jahren auszubauen.