Niederlassung in Neuss : Commerzbank modernisiert Filiale in Neuss

Neuss Die Commerzbank gestaltet ihre Filiale am Markt 21-25 in Neuss vollkommen neu. Wie das Unternehmen mitteilt, wird mit der Modernisierung auf ein neues Innen-Design und eine innovative technische Ausstattung gesetzt.

Mit dem neuen Kundenleitsystem anhand von QR-Codes kommen Kunden nach der Terminvereinbarung beim persönlichen Ansprechpartner an. Zum Verweilen lädt zudem eine moderne Wartelounge ein. „Unseren Kunden wollen wir den Einstieg ins digitale Banking so leicht wie möglich machen“, erklärt Filialleiter Florian Busenkell. An einer „Digital Bar“ können Kunden beispielsweise einfache Services selbst erledigen

Der 28-Jährige ist seit September Leiter der Beratungsfiliale in Neuss. Busenkell kam 2015 zur Commerzbank. Nach seiner Banklehre durchlief der Diplom-Betriebswirt verschiedene Stationen in der Niederlassung Düsseldorf. Zuletzt war der gebürtige Hildener als Marktbereichsleiter in Ratingen tätig, bevor ihm im September 2022 die Leitung der Beratungsfiliale Neuss übertragen wurde. Insgesamt betreut die Commerzbank in Neuss rund 120.000 Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz.