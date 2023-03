Comenius-Gesamtschule Neuss Schulhof wird zum Naschgarten und Bienenbuffet

Erst im letzten Jahr ergriffen engagierte Lehrer die Initiative und begannen, den seit Jahren brach liegenden Schulgarten wiederherzurichten. Nun trafen sich am Mittwoch, 22. März, die Siebtklässler der Comeniusgesamtschule in Neuss im Schulgarten, um gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Hanna Schmitz und Lisa Hemmrich, der stellvertretenden Schulleiterin Karin Steinmann-Exner und dem Gartenpaten Werner Küsters vom Gartenhof Küsters einen Naschgarten und ein Bienenbuffet anzupflanzen. Das Projekt ist nun Teil des Unterrichts in der siebten und achten Klasse in den Naturwissenschaften.