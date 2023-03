Mord im Maisfeld Die Suche nach Ritas Mörder geht weiter

Ihre Blicke sind starr nach unten gerichtet, keine Spur darf übersehen werden. Es ist der 20. Oktober 1993. Zahlreiche Polizeibeamte durchkämmen Seite an Seite ein Maisfeld am Helpensteiner Kirchweg in Neuss. Vier Tage zuvor ereignete sich an jenem Ort, der auch heute noch von bewirtschafteten Feldern geprägt ist, ein Verbrechen, das die Polizei nie losgelassen hat: Der Mord an Rita S. (43).