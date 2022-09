Workshop bei CM-Audio Neuss : Eine Klangwelt öffnet ihre Türen

Torsten Fink (l.) und Markus Flöter stehen hinter dem Firmennamen CM-Audio. Am Samstag wollen sie demonstrieren, was HiFi-Genuss der Extraklasse ist. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In den Räumen einer ehemaligen Druckerei an der Kölner Straße wird das Unternehmen CM-Audio am Samstag einen Workshop veranstalten. Ein Muss für alle Klangenthusiasten.

Ob der gute Ton an der Kölner Straße zuhause ist? Vielleicht. Ganz sicher aber ist es der gute Klang. Denn in den Räumen der ehemaligen Druckerei Decker hat sich in akustisch optimierten Räumen Torsten Fink mit seiner Firma CM-Audio eingerichtet. Eine Welt für Klangenthusiasten hat er entstehen lassen, ein Studio für Live-Vorführungen, das am Samstag (24.) allen offensteht. Workshop steht über der Veranstaltung und „High-End-HiFi“. Und das Versprechen gilt: „So hat man seinen Lieblingstitel noch nie gehört.“

Für Musikgenießer gibt es in Neuss nicht mehr viele Anlaufstellen. Plattenläden, wo man in die aktuellen Alben reinhören kann, gibt es nicht mehr, das Angebot an – wie man früher gesagt hätte – Stereoanlagen reduziert sich vielfach auf das Sortiment der großen Elektronikketten. Ein Sortiment, so Fink, das sich am Mainstream orientiert, Klang-Enthusiasten aber kaum zufriedenstellt. An sie richtet sich CM-Audio.

Die Firma, die auch von Markus Flöter geleitet wird, gibt es seit 2012. Sie ist ein Firmenverbund mit drei unabhängig voneinander wirtschaftenden Standorten in Düsseldorf, Mönchengladbach und jetzt auch in Neuss, hat Kunden überall in Deutschland und arbeitet mit Nischenanbietern in Neuseeland, Griechenland und der Schweiz zusammen. Firmen, so Fink, die von ihrer Größe her zu CM-Audio passen würden. An den großen Marken mit ihren weltweit aufgebauten Vertriebsstrukturen habe man eher kein Interesse – und umgekehrt.

Der gebürtige Schwabe kam 2015 nach Neuss und heuerte als kaufmännischer Leiter bei dem von Marcell Faller gegründeten und geleiteten Audio-Hersteller „Sonoro“ an der Nordkanalallee an. Seine HiFi-Leidenschaft befriedigte das nicht, die fand erst bei CM-Audio ihre Erfüllung. Diese Unternehmung aber stellt nicht selbst her, sondern importiert.

Aus Neuseeland zum Beispiel kommt Oladra, das erste Serienmodell eines Musikservers der Antipodes Audio Limited. Er ist die Musikquelle bei allen Demonstrationen während des Workshops. Ziel seiner Erbauer ist es nach eigenen Angaben, „mit einer digitalen Quelle die analoge Klangqualität der weltbesten Plattenspieler zu erreichen“. Plattenspieler, die dann auch mal 100.000 Euro kosten, sagt Fink. Er will am Samstag ein Musiksystem in dieser Preislage vorführen, zu dem er Musikserver von Antipodes Audio aber auch Lumin mit Neuheiten von Luxman und Wilson Benesch kombiniert. Von Luxman kommen die High-End-Komponenten, von Wilson Benesch die Lautsprecher. Dirk Rüdell von der Düsseldorfer Firma Thixar stößt um 13 und um 15 Uhr dazu. Er will zeigen, wie seine Gerätebasen die Akustik auf das nächste Level heben.