Ästhetische Bildung in Neuss : Kunst für angehende Erzieher

Neuss Das Clemens-Sels-Museum und das Erzbischöfliche Berufskolleg Neuss, Abteilung Marienhaus, arbeiten seit Jahren zusammen. Jetzt haben sie ihre Kooperation auch vertraglich festgehalten.

Seit 2017 wollen beide Institutionen angehende Erzieher an Kunst und Museumspädagogik heranführen. Dafür arbeiten Inga Lisa Rybinski vom Museum und Ingrid Tüshaus, Kunstlehrerin am Berufskolleg, eng zusammen. In gemeinsamen Führungen werden den Berufskolleg-Schüler das Museum im Ganzen und die pädagogischen Angebote vor Ort im Speziellen nähergebracht. „Ich führe immer eines unserer Konzepte mit den Schülern durch und zwar so, als würden kleine Kinder vor mir stehen“, sagt Rybinski. „Auch die jugendliche Generation hat da Spaß dran und die angehenden Erzieher bekommen so mit, was man hier machen kann.“ Ergänzt wird sie dabei von Ingrid Tüshaus, die ihre Schüler auf Anknüpfungspunkte zu Unterrichtsinhalten hinweist. So werde Theorie mit Praxis verknüpft. Außerdem hätten angehende Erzieher oft Hemmungen, sich mit Kunst zu beschäftigen, sagt Ingrid Tüshaus. „Die können durch die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema überwunden werden.“