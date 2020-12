Clemens-Sels-Museum in Neuss : Weihnachten aus Sicht eines naiven Künstlers

Infos

Digitales Angebot Damit Kunstfreunde auch während des Lockdowns, in den Genuss der Sammlung des Clemens-Sels-Museums kommen, hat sich das Team rund um Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz einiges einfallen lassen. Neben dem digitalen Adventskalender gibt es auf der Museums-Homepage auch Spiel- und Bastelideen für Groß und Klein – so etwa das Feldhaus-Memory. Auch ein digitaler Kinder-Audioguide zur Ausstellung „Fisch Land Fluss“ wird geboten.

Künstler Ilija Basicevic Bosilj (1895 bis 1972) ist ein prominenter Vertreter der naiven Kunst. Erst im Alter von 62 Jahren begann er zu malen. 1962 wurden seine Werke erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentiert, bald schon gewann er international an Anerkennung. Ihm zu Ehren wurde in seiner Heimatstadt Sid in Serbien das Museum Ilijanum eröffnet.