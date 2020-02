Archäologische Fundstücke in Neuss : Museum zeigt restaurierte Grabbeigaben

Neuss Schwert und Speerspitze aus dem 7. Jahrhundert müssen nun bei 18 Grad Celsius gelagert werden.

Beim Bau der St.-Paulus-Kirche in Weckhoven (1966 bis 1968) war ein fränkisches Grab aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. entdeckt worden. Es enthielt vor allem neben einem Keramikgefäß ein Hiebschwert mit einem dazu gehörigen verzierten Gürtel und eine Speerspitze als Beigaben. 2016 gelangten die Funde als Schenkung von Martin Kluth, dem Geschichtsbeauftragten des Heimatvereins Weckhoven, in den Besitz des Clemens-Sels-Museums. Die Erhaltung archäologischer Eisenobjekte gehört zu den großen konservatorischen Herausforderungen der Museumsarbeit. Da die Korrosion weiter voranzuschreiten drohte, wurde eine aufwändige Restauration durch die Eestauratorin Helene Kretzschmar aus dem brandenburgischen Wandlitz notwendig.

Wann Aber schon im 7. Jahrhundert verbrachten Menschen ihr ganzes Leben in demselben Dorf, eventuell führte der Weg zur Kirche auch in die Nachbarschaft. Das ganze Leben hieß: Mit 50 Jahren war man ein „Greis“.

Was Die Ausgrabungen unter der St.-Paulus-Kirche, die ein Frankengrab aus dem 7. Jahrhundert belegen, lassen auch Rückschlüsse auf das Alter des Stadtteils zu. Schriftquellen belegen erst seit dem Spätmittelalter (15. Jahrhundert) die Existenz des „Dorfes an der Erft“.

Neuss und Weckhoven lagen damals in Austrasien, fränkische Nachbarn waren Lothringen, Burgund, Schwaben, Sachsen und Friesen. Das Testament Karls des Großen läutete in der „Divisio Regnorum“, in der Reichsaufteilung unter seinen drei Söhnen, indirekt den Untergang des Frankenreiches ein. Im Weckhovener Grab muss ein Krieger in gehobener sozialer Stellung beerdigt worden sein. Krieger übernahmen die Herrenhöfe gallisch-römischer Vorgänger. Was bei der Restauration auch zutage trat: Das Schwert enthielt eine sogenannte „Blutrinne“, die aber als „moderne Zutat“ identifiziert werden konnte und wieder entfernt wurde. Die einschneidige Hiebwaffe, von den Archäologen Sax oder auch Scramasax genannt, war seit der vorrömischen Zeit bis ins hohe Mittelalter verbreitet, vor allem im fränkischen Reich.