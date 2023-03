Clemens-Sels-Museum in Neuss Von der Kunst der Wahrnehmung

Zu seinem nahenden 80. Geburtstag widmet ihm das Clemens-Sels-Museum nun eine Sonderausstellung unter dem Titel „Die Kunst der Wahrnehmung.“ „Es ist ein guter Anlass, in breiter Form auf sein Schaffen aufmerksam zu machen“, sagt Uta Husmeier-Schirlitz, Museumsdirektorin und Kuratorin dieser Ausstellung. Überhaupt verbindet das Museum eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Künstler, der erst an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Gerhard Hoehme und Joseph Fassbender studiert hat, ehe er Meisterschüler bei Georg Meistermann an der Akademie in Karlsruhe wurde. 1991 hat das Museum ein erstes Werk von Paatz gekauft, später erhielt es einige Schenkungen, die die Sammlung auf 23 Arbeiten anwachsen ließ.