„Genuss-Führung“ im Clemens-Sels-Museum Einblicke in die Belagerung von Neuss

In ihrer „Genuss-Führung“ erklärt Historikerin Carola Gries 14 interessierten Besuchern, was vor 550 Jahren in Neuss geschah: „Die Belagerung von Neuss ist eine der bekanntesten, am besten erforschten und größten Belagerungen im Mittelalter. Selbst der 30-jährige Krieg hat nicht so viele Funde hinterlassen wie diese Belagerung.“ Im Foyer des Clemens-Sels-Museums hängen die nachgemachten Fahnen der Belagerer aus dem Heer von Karl dem Kühnen und man ahnt schon bald, dass es viel zu entdecken gibt.