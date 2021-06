Wachwechsel in Neuss : Die neue Stimme der Polizei

Rhein-Kreis Die Polizei muss bei der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege gehen. Schnell und direkt will sie sein und setzt verstärkt auf Social Media. Claudia Suthor hat sich als neue Polizeisprecherin dazu etwas vorgenommen.

Die Stimme der Polizei bleibt weiblich, denn in der Pressestelle an der Jülicher Landstraße folgt auf Diane Drawe , die den Kreis Richtung Landeskriminalamt verlassen hat, jetzt Claudia Suthor . Die 40-Jährige wurde zur Sprecherin ernannt, nachdem sie die Funktion schon kommissarisch wahrgenommen hatte – neben der leitung der Polizeidienststelle Korschenbroich.

Ihrer neuen Aufgabe blickt die Erste Polizei-Hauptkommissarin – so ihr Dienstgrad – mit großer Freude entgegen. „Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen und freue mich auf die abwechslungs- und facettenreiche Arbeit“, sagte Suthor am Donnerstag bei ihrer Vorstellung. Als Pressesprecherin fungiert sie als Hauptansprechpartnerin für Medien und Journalisten. Gemeinsam mit ihrem Team aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verfasst sie darüber hinaus Pressemeldungen, kümmert sich um interne Öffentlichkeitsarbeit und bedient die Social Media Kanäle der Polizei. Die Polizei im Kreis ist vor allem auf den Plattformen Facebook und Twitter aktiv. „Auf diese Weise können wir die Menschen schneller erreichen, was besonders in ernsten Situationen sehr wichtig ist“, sagt ihre Kollegin Daniela Dässel. Generell habe sich die Pressearbeit verändert, heute richte sie sich direkt an die Bürger, da alle dank der fortschreitenden Digitalisierung schnell und unkompliziert erreicht werden können.