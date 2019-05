Station in Neuss : Claudia Peeters hilft Eichhörnchen in Not

Claudia Peeters hilft Eichhörnchen in Not

Seit zwölf Jahren päppelt die Neusserin Claudia Peeters schwache Eichhörnchen auf. Die Pflege ist ein Full-Time-Job. Jungtiere bekommen stündlich die Flasche. Auch in der Nacht.

Begonnen hat alles, als Claudia Peeters einen Findling von einem Bekannten bekam. Erfahrung mit den Tieren hatte die gelernte Kindererzieherin bis dahin nicht. „Es gab auch kaum Fachliteratur“, erzählt sie. Einige Tipps hat sie von einer Züchterin bekommen, den Rest hat die Erfahrung gelehrt. Claudia Peeters hat sich schnell in die flinken Tiere verliebt und sich bald schon auf die Rettung von Eichhörnchen in Not spezialisiert. Sie gibt ihnen, wenn nötig, Medikamente, füttert sie und bereitet sie in der Voliere auf die Auswilderung vor.