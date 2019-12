Künstlerin aus Neuss : Kunst für eine Burgunderprinzessin

Neuss Ein Jahr lang war die Künstlerin Claudia Ehrentraut vor allem damit beschäftigt, das Bühnenbild und die Ausstattung für die Alte-Post-Produktion „Yvonne, die Burgunderprinzessin“ zu machen. Regie führte Petra Kuhles.

Für die bisherigen Produktionen von Petra Kuhles war vor allem der Musiker Otto Beatus wichtig: „Nun aber sollten Bühnenbild und Kostüme den Raum einnehmen, der sonst von der Musik Ottos gestaltet wird“, sagt Ehrentraud. Angenommen hatte sie die Arbeit überhaupt vor allem, weil zwischen ihr und Petra Kuhles großes Vertrauen herrscht „Noch nie hat sie gesagt: Ich möchte das so oder so haben!“

Gleichwohl gibt die Künstlerin zu, dass sie eine Weile „einen Knoten im Hirn“ hatte: „Wir kann ich äußerlich zeigen, dass das Kostüm den Charakter wie auch die Person, die es trägt, spiegelt?“ Irgendwann aber löste sich dieser Knoten; Ehrentraut entwarf Kostüme, die so abstrakt wie ungewöhnlich waren. „Vor allem sollten sie aus einem Material sein, das ich auch bemalen kann“, sagt die Künstlerin, deren comicartige Zeichnungen schließlich so etwas wie ihr Markenzeichen sind. Sie verfiel auf Drachenfolie. Oder noppenreiche Verpackungsfolie („jede einzelne Noppe wurde von mir und anderen per Hand bemalt“), scheiterte aber fast an der Machart.