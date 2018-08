Claudia Büchel in der Neusser Stadtbibliothek

Neuss Den ersten Monat im neuen Amt hat Claudia Büchel vor allem dazu genutzt, die Mitarbeiter der Stadtbibliothek kennenzulernen. Auf Dauer möchte sie das 31 Jahre alte Gebäude innen optisch verändern.

Laufbahn 1974 in Köln geboren, Öffentliches Bibliothekswesen an der Fachhochschule für Bibliothekswesen, später auch Kulturmanagement, Leitung der Bibliotheken in Leichlingen, in Hilden, in Berlin (in dieser Reihenfolge).

Seit vier Wochen ist Büchel die neue Chefin und hat die Zeit vor allem genutzt, Gespräche zu führen. Mit den Mitarbeitern zuerst natürlich, die Verantwortlichen der Katholischen öffentlichen Büchereien waren auch schon da, und in den nächsten Wochen folgen Kollegen aus anderen Institutionen. Denn was Büchel an Neuss so besonders schätzt, ist die Vernetzung. „Da ist in den vergangenen Jahren so viel entstanden“, sagt sie und will das unbedingt weiterpflegen, denn Zukunft sieht sie vor allem in Kooperationen. Sie freut, dass die Mitarbeiter der Bibliothek vor „Ideen sprudeln“; sie freut sich, dass sie mit dem Neusser Haus eines mit Zertifizierung übernimmt, und sie freut sich auch, dass ihre Wochenendehe ein Ende hat. Nur knapp ein Jahr lang war sie in Münster Bibliothekschefin, betont, dass eine „so kurze Phase nicht zu meiner Biografie gehört“, sah ihren Mann, der in Köln im Baubereich arbeitet, im heimischen Langenfeld nur am Wochenende. „Dadurch habe ich in Münster auch viel verpasst“, sagt die 44-Jährige selbstkritisch. Aber der Weg für ein tägliches Hin und Her sei einfach zu lang gewesen.