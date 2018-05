Neuss: Clara Fey: Mutter des Marienberg in Aachen selig gesprochen

Neuss Schülerinnen des Gymnasiums Marienberg nahmen an dem Fest teil. Der karitative Gedanke der Ordensfrau lebt in Hilfsprojekten fort.

Clara Fey, die Gründerin des Ordens der "Schwestern vom armen Kinde Jesu", ist am Samstag im Aachener Dom seliggesprochen worden. An den Feierlichkeiten nahmen auch Schülerinnen des - seit 1991 - erzbischöflichen Gymnasiums Marienberg teil. Denn das karitative und soziale Wirken der von 1815 bis 1894 lebenden Ordensgründerin, die Schulleiter Josef Burdich als "Frau der Tat" würdigte, führte ab 1857 zum Aufbau der Mädchenschule in Neuss.

Mit ihren karitativen und sozialen Einrichtungen für bedürftige Kinder in Kolumbien sind die Schwestern - auch wenn sie nicht mehr Träger der Schule sind - weiter präsent. 1982 etablierte sich an dem Gymnasium die "Clara-Fey-Hilfe", deren Wirken noch immer bedürftigen und vernachlässigten Kindern und Jugendlichen in Kolumbien zugute kommt. "Wir freuen uns über das großartige Engagement unserer Schülerinnen und deren Angehörigen, die alljährlich in vielen Aktivitäten über die Bogotá-AG und die Clara-Fey-Hilfe mit nicht geringen finanziellen Beiträgen die Arbeit der Schwestern in Horten, Kinderheimen, Schulen und auch einer medizinischen Station unterstützen", sagte Burdich. Erst kürzlich hatten Marienbergerinnen unter dem Motto "60 Minuten für Bogota" ihre Hilfe gegen eine Spende angeboten und mit Babysitten oder Gartenarbeit 6365,22 Euro erwirtschaftet, die den Ordensfrauen in Bogota zur Verfügung gestellt wurden. Und erst in den Osterferien war eine Gruppe von Schülerinnen und Lehrern aus Neuss an den Wirkungsstätten des Ordens in Kolumbien zu Besuch, um sich vor Ort ein detailliertes Bild von der Arbeit der Schwestern machen zu können.