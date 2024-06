Dritter City-Familien-Sporttag Die Neusser Innenstadt wird zur Sportarena

Nach fünf Jahren Pause findet in der Innenstadt am Samstag wieder der City-Familien-Sporttag statt. Zwischen 11 und 15 Uhr können alle Interessierten auf dem Marktplatz und auf dem Freithof am Münster verschiedene Sportarten hautnah kennenlernen. Zwölf Neusser Vereine stellen sich vor und präsentieren eine Auswahl aus ihren Angeboten. Thomas Werz, Prokurist des Hauptorganisators Neuss Marketing, verspricht: „Auf dem City-Sporttag gibt es nicht nur was zu sehen, sondern auch viele Aktionen zum Mitmachen.“ Ein weiteres Highlight: das große Wimmelbuch der Stadt Neuss, das die Besucher gewinnen können. Um sich zu qualifizieren, müssen die Familien acht der zwölf großen Stationen besuchen und ihre Umlaufkarte am jeweiligen Stand abstempeln lassen. Dabei gilt: Früh kommen, lohnt sich – insgesamt werden nur 100 Exemplare der bunten Bücher ausgegeben. Alle Vereine, Sportarten und Aktionen im Überblick: