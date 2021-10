Chroniken dem Neusser Stadtarchiv übergeben : Altes Hobby, neue Sorgen bei den Imkern

Frank Rulf, Christian Joseph und Otto Pastohr vom Imkerverein Neuss gaben Vereinschroniken der Jahre 1887 bis 1947 in die Obhut von Stadtarchivar Jens Metzdorf (v.l.). Es sind Berichte großer Kämpfe in der Vergangenheit. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ob Zuckerzuteilung in der Vergangenheit oder Seuchen und Vandalismusschäden in der Gegenwart: Die Sorgen der Imker waren immer groß.

Die Imker sind in Sorge. Im Mai wurden am Nixhütter Weg sieben Bienenvölker gestohlen, vergangene Woche musste Dieter Banken die Zerstörung von zwei seiner Bienenstöcke an der Erft anzeigen. Frank Rulf hofft, dass das nur eine Welle ist. „So wie die Irren, die Pferde auf Weiden abstechen“, sagt der Vorsitzende des Imkervereins Neuss. Doch für den Ehrenvorsitzenden Christian Josephs unterstreichen diese Fälle eines: „Der Mensch ist der größte Feind unserer Bienen. Mit der Varroamilbe werden wir schon fertig.“ Diese Milbe, die ganzen Völkern den Tod bringen kann, gilt derzeit als bedeutsamster Bienenschädling weltweit. Der Kampf gegen diesen Parasiten kann nur gemeinsam gelingen. „Imker sind immer aufeinander angewiesen“, sagt deshalb Josephs. Das führte sie in der Vergangenheit fast zwangsläufig in Vereinen zusammen, die als Solidargemeinschaft noch ganz andere Themen auszufechten hatten. So ging es zum Beispiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dauerhaft um die Zuckerzuteilung für die Herbstfütterung, damit die Imker ihre Völker über den Winter bringen konnten.