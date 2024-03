Karfreitagsmusik in der Christuskirche Neuss Lieder über Verrat, Klage und Leid

Auch Pfarrer Jörg Zimmermann griff die Klagen des Propheten Jeremias für seine meditativen Gedanken zwischen den Darbietungen von Natahsa Goldberg und Dorothea Jakob (beide Sopran), Katharina Georg (Alt), Niek van den Dool (Tenor), Fabian Hemmelmann (Bariton) sowie Ansgar Eimann (Bass) auf. Das „Wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt“, wie es in der Komposition von Thomas Tallis (1505 bis 1585) heißt, spiegelt auch die aktuelle Situation in Jerusalem wider: „Ausgelöscht ist die Stadt nicht, aber einsam doch.“ Er sei bei seinem Besuch in Jerusalem vor wenigen Wochen Ratlosigkeit begegnet, sagte Zimmermann; so wie auch Ratlosigkeit bei den Jüngern herrschte, als Jesus sie verließ. Aber es gebe Hoffnung auf eine Zukunft – so wie es Hoffnung gab auch nach dem Leiden und Sterben an Karfreitag.